В квартире Савченко проведен обыск

Мария Савченко, мать арестованной по подозрению в подготовке терактов депутата Верховной Рады Надежды Савченко, рассказала об обыске в квартире дочери, который провели сотрудники СБУ, сообщает NewsOne.

«Искали оружие. Пожалуй, думали, что здесь есть гранатометы. Нашли пистолет, который Надежде подарили, и патроны к нему. Больше ничего не нашли. Составили протокол, мне оставили копию документа», — заявила Мария Савченко.

По ее словам, обыск длился два часа. Она добавила, что не хотела впускать в квартиру правоохранителей, но после того, как они сказали, что выбьют дверь, она вынуждена была разрешить провести обыск.