Украина планирует запустить поезд Рига-Киев

Министр инфраструктуры подписал соответствующий приказ, который направлен в Министерство юстиции на государственную регистрацию.

«Укрзализныця» (Украинская железная дорога) уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые будут в ближайшее время курсировать в направлении Киев-Минск-Вильнюс-Рига», - написал замминистра в фейсбуке.

По его словам, стоимость билета в купейном вагоне в Ригу будет составлять около 1855 гривен (59 евро).