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В Германии военный вертолет врезался в башню аэропорта

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Военный вертолет в немецком городе Швайнфурт в понедельник, 9 апреля, врезался в башню аэропорта, в результате чего погиб работник аэропорта, сообщает АР.

«Сотрудник аэропорта в южной Германии скончался после того, как в него попал обломок, когда лопасти вертолета врезались в здание диспетчерской башни», - говорится в сообщении.

Отмечается, что столкновение произошло, когда военный транспортный вертолет приземлялся в аэропорту для дозаправки.

Четыре члена экипажа не пострадали, однако обломки вертолета ранили 60-летнего работника аэродрома. 60-летнего мужчину госпитализировали, однако ночью он скончался в больнице.

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