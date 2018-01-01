Генсек ООН потребовал допустить экспертов к месту химатаки в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш потребовал обеспечить специалистам из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) полный доступ к месту химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом со ссылкой на представителя генсека Стефана Дюжаррика сообщает во вторник, 10 апреля, РИА Новости.

«Критически важно, чтобы им был обеспечен полный и беспрепятственный доступ для того, чтобы определить, использовалось ли химическое оружие», - сказал он.

При этом представитель генсека ООН отметил, что в ОЗХО нет полномочий для установления виновных в химатаке.