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США готовят новые санкции против России

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

США планируют ввести новый пакет санкций против России. Соответствующий документ находится в базе документов Конгресса.

Санкции предусматривают запрет на финансовые операции, связанные с государственным долгом РФ.

Под ограничения могут попасть соглашения с ценными бумагами, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством. Санкции также могут затронуть Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк.

Ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия. Возможное введение новых санкций связано с предполагаемой причастностью России к делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

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