США готовят новые санкции против России

Санкции предусматривают запрет на финансовые операции, связанные с государственным долгом РФ.

Под ограничения могут попасть соглашения с ценными бумагами, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством. Санкции также могут затронуть Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк.

Ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия. Возможное введение новых санкций связано с предполагаемой причастностью России к делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.