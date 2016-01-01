Глава Facebook Цукерберг на допросе признал свою ответственность за утечку данных

10 апреля на сайте конгресса США были опубликованы письменные показания основателя и главы социальной сети Facebook Марка Цукерберга, в которых, в частности, он принес извинения за то, что компания допустила обернувшуюся крупным скандалом утечку персональных данных 87 млн пользователей соцсети, а также совершила ряд других промахов.

В показаниях Цукерберга говорится, что российское Агентство интернет-исследований вело кампанию по распространению дезинформации с использованием фейковых аккаунтов. Всего с 2016 года эти аккаунты сгенерировали около 80 тыс. постов, которые могли увидеть около 126 млн пользователей. Кроме того, агентство покупало политическую рекламу в Facebook и Instagram, которую могли увидеть около 11 млн американцев.

Марк Цукерберг во время открытых слушаний в палате представителей конгресса США признал, что больше всего он сожалеет о «медленном реагировании» на деятельность России в Facebook, передает агентство Reuters.

"Это гонка вооружений. Они (Россия. - Прим. NEWSru.com) будут продолжать совершенствоваться в этом. И мы должны инвестировать в то, чтобы также становиться лучше", - подчеркнул Цукерберг. Он признал, что методы распространения политической дезинформации в интернете будут совершенствоваться.

Цукерберг дает показания в конгрессе США FOTO: AP/Scnapix

По словам Цукерберга, теперь его социальная сеть намного лучше готова к борьбе с вмешательством других стран в выборы с помощью Facebook. Он подчеркнул, что к концу 2018 года в компании будут работать около 20 тысяч новых сотрудников, отвечающих за обеспечение безопасности.

Отвечая на вопросы американских парламентариев, Цукерберг также подтвердил, что Facebook сотрудничает с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.