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В Алжире разбился военный самолет, погибли 257 человек

LETA/AFP/AP
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Иллюстративное фото | Фото: AP/ScanPix

В Алжире недалеко от столицы разбился военно-транспортный самолет, в катастрофе погибли 257 человек, сообщило Министерство обороны страны.

Авиакатастрофа произошла в провинции Блида, возле города Буфарик, примерно в 30 км от столицы Алжира.

Как рассказали в министерстве, среди погибших 10 членов экипажа и 247 пассажиров, большинство из которых военнослужащие. Самолет Il-76 рухнул в чистое поле у армейской базы вскоре после взлета.

Причина крушения самолета не установлена и начато расследование, сказано в сообщении министерства.

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