Любящий и домашний: Daily Mail опубликовал старые семейные фото Трампа

Памятная коллекция семьи Трамп, включающая более 1000 фотографий президента США, его семьи и друзей, от которой, похоже, избавилась первая жена Дональда, около двух лет назад оказалась в руках коллекционера из Южной Флориды. Долгое время они хранились в архивах, пока им не поделилась онлайн-версия газеты Daily Mail.