Среда, 11 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Любящий и домашний: Daily Mail опубликовал старые семейные фото Трампа

Русский TVNET
Дональд Трамп | Фото: AP/Scanpix

Памятная коллекция семьи Трамп, включающая более 1000 фотографий президента США, его семьи и друзей, от которой, похоже, избавилась первая жена Дональда, около двух лет назад оказалась в руках коллекционера из Южной Флориды. Долгое время они хранились в архивах, пока им не поделилась онлайн-версия газеты Daily Mail.

Семейные фотографии из этой коллекции в основном затрагивают период 1970-1990-х годов. Здесь есть и любительские снимки, фотографии на полароид, и кадры от профессиональных светских фотографов Мэри Хиллиард и Рона Галеллы.

ФОТО можно посмотреть перейдя по ссылке

0 Комментарии