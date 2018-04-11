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«Готовься, Россия ...». Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии

Meduza.io
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Фото: AP/Scnapix

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. В своем твиттере он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и «умные«! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!» — написал Трамп.

Вскоре он опубликовал еще один твит, в котором отметил, что отношения США с Россией никогда не были хуже, чем сейчас. «Для этого нет причин. России нужна наша помощь в экономике <…> Остановим гонку вооружений?» — написал Трамп.

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