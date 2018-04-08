В Сербии установили памятник Гагарину; он простоял два дня

8 апреля в Белграде (Сербия), у торгового центра на улице Гагарина был установлен памятник советскому космонавту Юрию Гагарину. Памятник представлял собой массивный постамент высотой в несколько метров, увенчанный скромным бюстом первого космонавта.

Памятник был установлен без торжественного открытия, но в первые же часы местные жители выразили свое негодование относительно сомнительного дизайна — стоя на земле, видно разве что лоб и шлем космонавта. Неудачные пропорции вдохновили пользователей социальных сетей на множество пародий.

Vidim šta je naprednima poslužilo kao inspiracija za spomenik Juriju Gagarinu.



Iskopirali su srednjovekovnu spravu za mučenje Iron Maiden.



Nisam znao da Dragica Nikolić radi i spomenike, mislio sam da je to Tomin fazon. pic.twitter.com/SXTYmYU3V9— Balkan Utopia (@BalkanUtopia) April 8, 2018

Торжественное открытие памятника должно было состояться 12 апреля, в день годовщины полета Гагарина в космос. Но уже во вторник, 10 апреля, его демонтировали из-за выраженного недовольства сербов. Теперь на месте памятника остался только массивный постамент с надписью «Юрий Алексеевич Гагарин» на сербском.