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В Сербии установили памятник Гагарину; он простоял два дня

Русский TVNET
Фото: скриншот

В Белграде демонтировали установленный несколько дней назад памятник Юрию Гагарину, вызвавший негодование местных жителей из-за сомнительного дизайна.

8 апреля в Белграде (Сербия), у торгового центра на улице Гагарина был установлен памятник советскому космонавту Юрию Гагарину. Памятник представлял собой массивный постамент высотой в несколько метров, увенчанный скромным бюстом первого космонавта.

Памятник был установлен без торжественного открытия, но в первые же часы местные жители выразили свое негодование относительно сомнительного дизайна — стоя на земле, видно разве что лоб и шлем космонавта. Неудачные пропорции вдохновили пользователей социальных сетей на множество пародий.

Торжественное открытие памятника должно было состояться 12 апреля, в день годовщины полета Гагарина в космос. Но уже во вторник, 10 апреля, его демонтировали из-за выраженного недовольства сербов. Теперь на месте памятника остался только массивный постамент с надписью «Юрий Алексеевич Гагарин» на сербском.

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