В США поднялся в воздух самолет «судного дня»

Самолет E-4B Nightwatch известен как самолет «судного дня». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные порталом Flightradar.

На карте видно, что самолет находится над штатом Индиана.

Они предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

E-4B могут находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки.

Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Каждая машина способна поднять в воздух сотню человек. Он предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на экстренные случаи.