СМИ рассказали, куда увезли Юлию Скрипаль

Дочь бывшего полковника ГРУ Юлия Скрипаль, выписанная из больницы после отравления в британском Солсбери, в настоящий момент находится в госпитале на военной базе. Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источник.

Отмечается, что сделано это ради ее собственной безопасности, передает «Лента.ру». «Последствия [отравления] нервно-паралитическим газом неизвестны и могут вновь проявиться в любой момент», — приводит издание слова собеседника.

О какой именно военной базе идет речь, не уточняется.

10 апреля стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы. Ее отец Сергей Скрипаль по-прежнему госпитализирован. При этом он вышелиз критического состояния и, по словам медиков, быстро идет на поправку.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери 4 марта. Как считает Лондон, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Однако как именно это произошло, до сих пор не выяснено.

Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и около 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.