Медведев предложил запретить американские товары в России

Он подчеркнул, что окончательное решение по ответу России на санкции США примет президент России.

«На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о мерах, которые может принять Россия в ответ на санкции США..