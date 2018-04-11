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Российский корреспондент утверждает, что сумел попасть в больницу к Скрипалю (видео)

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Телеканал РЕН ТВ 11 апреля выпустил сюжет про больницу в Солсбери, где находится бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный нервно-паралитическим веществом.

На видео видно, как съемочная группа ходит по коридорам больницы и даже разговаривает с персоналом о здоровье Скрипаля, пока не появляется полиция, а потом и охрана. Она потребовала удалить видеозапись, однако, как утверждает журналист Виталий Ханин, техническая копия осталась.

Сюжет смотрите ЗДЕСЬ!

Он обратил внимание зрителей, что никаких табличек с предупреждением о возможной угрозе для здоровья в больнице нет. А вот табличка «Осторожно, скользкий пол» на одной из дверей отделения, в котором предположительно проходит лечение Скрипаль имеется.

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