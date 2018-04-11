Российский корреспондент утверждает, что сумел попасть в больницу к Скрипалю (видео)

На видео видно, как съемочная группа ходит по коридорам больницы и даже разговаривает с персоналом о здоровье Скрипаля, пока не появляется полиция, а потом и охрана. Она потребовала удалить видеозапись, однако, как утверждает журналист Виталий Ханин, техническая копия осталась.

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Он обратил внимание зрителей, что никаких табличек с предупреждением о возможной угрозе для здоровья в больнице нет. А вот табличка «Осторожно, скользкий пол» на одной из дверей отделения, в котором предположительно проходит лечение Скрипаль имеется.