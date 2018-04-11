ИГ пригрозило России и Путину терактами во время ЧМ по футболу

Боевики «Исламского государства» начали распространять в интернете угрозы о планирующихся терактах в России во время чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в 11 российских городах. На это обратили внимание специалисты SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов в интернете.

Последователи ИГ, как отмечают эксперты, активно публикуют в соцсетях постеры с изображением бомб, террористов-смертников и оружия и угрозами сорвать проведение крупнейшего международного футбольного турнира.

ISIS threatens to attack the World Cup: Terrorists warn Putin will ‘pay the price for killing Muslims’ in Syria

Кроме того, на одном из плакатов есть изображение президента РФ Владимира Путина, выступающего с трибуны на стадионе. Фигура главы государства захвачена в прицел снайперской винтовки. Неподалеку от него изображен террорист с автоматом АК-47 в руке. «Путин заплатит за убийства мусульман», - обещают боевики.

'Putin you disbeliever' ISIS vows REVENGE attack at Russia World Cup for 'killing Muslims' – Daily Star https://t.co/jYYewJgjib pic.twitter.com/IOAWGA2PH8— FIFA World Cup 2018 (@FIFAwCup2018) April 11, 2018

Как отмечает The Daily Mail, постеры с угрозами терактов в России сначала распростанялись через закрытые аккаунты в мессенджере Telegram. Примечательно, что на прошлой неделе директор ФСБ России Александр Бортников, заявил о том, что четыре теракта, произошедшие на территории страны в 2017 году, координировались именно через мессенджеры.

На одном из плакатов, опубликованных террористами, изображен нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который стоит на коленях рядом с одним из боевиков на поле стадиона «Лужники». На другом постере - террорист со взрывчаткой и надпись «О, враги Бога в России. Я клянусь, что пламя моджахедов сожжет вас. Только подождите».

ISIS makes new bloodshed vow against Putin, World Cup https://t.co/sLpuQV9Mf5 pic.twitter.com/ewOubJL6vp— Toronto Sun (@TheTorontoSun) April 10, 2018

Отметим, что ранее западные страны заявили о дипломатическом бойкоте чемпионата мира по футболу в России. При этом их заявление было связано не с угрозами терактов и возможными проблемами безопасности, а с неодобрением внешней политики Кремля.