В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами, есть раненые

Вечером в среду, 11 апреля, в Сирии попал под обстрел автобус с российскими журналистами. Трое россиян - корреспондент и два оператора - получили легкие ранения, не представляющие угрозу для жизни. Стрельба произошла во время возвращения журналистов из Восточной Гуты. Ранее в среду в Генштабе РФ отчитались о стабилизировавшейся обстановке в этом районе.

Журналисты готовили сюжет о ситуации в Восточной Гуте и на обратном пути попали под обстрел, сообщили в Минобороны РФ. «11 апреля около 18:20 автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия», - говорится в сообщении военного ведомства, которое приводит «Интерфакс».

В результате легкие ранения ног получили корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, оператор телеканала «Россия-1» Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов. «Угрозы их жизни нет», - сказали в Минобороны РФ. Троих пострадавших доставляют в госпиталь, добавили в ведомстве.

При этом ранее в среду заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир сообщил, что обстановка в Восточной Гуте полностью стабилизировалась. «В целом в Восточной Гуте обстановка полностью стабилизировалась. В населенные пункты непрерывно возвращаются беженцы. На сегодняшний день в свои дома вернулось уже порядка 60 тысяч человек», - констатировал военный (цитата по РИА «Новости»).