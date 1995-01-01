Алиев набирает более 86% голосов на внеочередных президентских выборах в Азербайджане

Действующий президент Азербайджана, кандидат от правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан», ПЕА) Ильхам Алиев побеждает на внеочередных выборах главы государства. По данным французского института социсследований Opinion Way, он набирает более 86% голосов, передает «Интерфакс».

Президентские выборы в Азербайджане прошли в среду, 11 апреля. Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени. В ходе пресс-конференции в Баку официальный представитель Opinion Way Бруно Жанбар объявил о том, что Алиев набирает 86,53% и «значительно опережает всех остальных кандидатов».

Показатели шести других кандидатов на высший пост в стране сравнимы с математической погрешностью: самовыдвиженец Захид Орудж набирает 2,92%, Сардар Джалалоглу (Демократическая партия) - 2,81%, Хафиз Гаджиев («Современный Мусават») - 1,73%, Фарадж Гулиев (Партия движения национального возрождения) - 1,03%, Гудрат Гасангулиев (Партия единого народного фронта) - 3,1%, Рази Нуруллаев («Альтернативный народный фронт») - 0,67% и Араз Ализаде (Социал-демократическая партия) - 1,21%.

Глава штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгений Слобода уже сообщил о том, что его специалисты не зафиксировали серьезных нарушений в ходе президентских выборов в Азербайджане.«Наблюдатели СНГ находятся во всех городах и районах республики. Никаких серьезных нарушений нет», - отметил он (цитата по РИА «Новости»).

По словам главы наблюдателей от СНГ, голосование проходило активно, организованно, в спокойной обстановке в соответствии с законом страны. «Жалоб не поступало», - подчеркнул Слобода.

Минимального порога явки на президентских выборах в Азербайджане нет: итоги голосования будут признаны вне зависимости от числа проголосовавших граждан. Осенью 2016 года в конституцию страны были внесены изменения, согласно которым следующий президент страны будет избираться на семь лет. Таким образом, Алиев будет, вероятно, править до 2025 года.

Вечером 11 апреля вице-премьер страны и исполнительный секретарь правящей партии «Йени Азербайджан» Али Ахмедов подтвердил, что действующий президент набирает более 80%. «Это означает, что Алиев одержит убедительную победу на президентских выборах», - подчеркнул он.

По словам Ахмедова, в следующий семилетний период правления Алиева будет продолжена диверсификация экономики. «Это будет новый этап развития Азербайджана, будут подготовлены новые госпрограммы, будут усилены позиции Азербайджана на мировой арене», - пообещал однопартиец президента.

Ильхам Алиев - сын бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Он родился 24 декабря 1961 года в Баку, является выпускником Московского государственного института международных отношений (МГИМО). В период 1994 - 2003 годов был вице-президентом, затем первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Дважды, в 1995-м и 2000 годах, Алиев избирался в парламент. В 2003 году он сложил депутатские полномочия в связи с назначением на должность премьер-министра республики. С 1997 года по настоящее время возглавляет Национальный олимпийский комитет страны.

В 1999 году он был избран заместителем, в 2001 году первым заместителем председателя, а в 2005 году председателем правящей партии «Новый Азербайджан». С 2001-го по 2003 год - руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ.

15 октября 2003 года Алиев был избран президентом Азербайджана, на выборах за него проголосовало более 76% избирателей. Победив на президентских выборах 15 октября 2008 года более чем с 88% голосов избирателей, Алиев во второй раз был избран на пост президента. На очередных президентских выборах, состоявшихся 9 октября 2013 года, он был в третий раз избран главой государства, набрав 84,54% голосов.

Жена Алиева - Мехрибан - является первым вице-президентом Азербайджана. У супругов трое детей и пятеро внуков.