СМИ: в Кемерове родственники дерутся за опекунство над детьми-сиротами ради денег

Новые страсти накаляются вокруг страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которой погибли 64 человека, пострадали еще более 70.

Одна из местных жительниц рассказала о том, что чудом оставшиеся в живых посетители сгоревшего торгового центра бояться заявлять о себе и тем более требовать какие-то выплаты.

«Именно на таких людей больше всего грязи выливается. Их обвиняют в том, что они выжили. Поэтому многие предпочитают на заявлять о себе, никуда не обращаться и уж тем более никаких выплат не требовать», - цитирует женщину газеты.

Также собеседница издания рассказала, что между местными жителями происходит настоящая война за опекунство над оставшимися сиротами детьми из-за обещанных миллионных компенсаций.

«Не удивительно, такие деньги на кону.

В очередь за миллионами стали выстраиваться кровные, не кровные родственники, все хотят что-то поиметь.

Если просто прогуляться по городу, пообщаться с прохожими, тут таких историй с добрый десяток наберется», - отметила женщина.

12 апреля 2018 года состоится суд, в ходе которого будет оспариваться арест главы Госстройнадзора Кемерова Танзилии Комковой. Свое сенсационное выступление в рамках процесса уже анонсировал потерявший всю свою семью при пожаре кемеровкий бизнесмен Игорь Востриков.

«На заседании я жду всех журналистов, вас ждет много новых откровений», - написал он в соцсетях.