Посольство РФ в Лондоне не поверило в подлинность заявления Юлии Скрипаль

Посольство РФ в Лондоне скептически отнеслось к опубликованному Скотленд-Ярдом новому заявлению от имени Юлии Скрипаль, которая, по информации британских властей, была отравлена в городе Солсбери вместе со своим отцом, бывшим двойным агентом Сергеем Скрипалем.

«С интересом ознакомились с опубликованным на сайте Скотленд-Ярда заявлением якобы от имени Юлии Скрипаль. Если все изложенное в нем - правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация Лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов», - говорится в заявлении российских дипломатов.

В российской дипмиссии с сомнением относятся к тому, что сообщение, обнародованное Лондоном, действительно исходит от Юлии Скрипаль. Дипломаты обратили внимание на то, что текст послания «явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром - консулами, журналистами, родственниками».

В посольстве удивились тезису о том, что у Юлии есть доступ к друзьям и семье. Дипломаты отмечают, что, по данным российской стороны, более близких родственников, чем Виктория Скрипаль, которой Великобритания отказаласьвыдавать визу, и Елены Скрипаль (матери Сергея Скрипаля и бабушки Юлии), у женщины нет.

«Особенно изумляет, что тезис «никто не говорит от моего имени» содержится в заявлении, которое не зачитывается, к примеру, на камеру самой Юлией, а публикуется на сайте Скотленд-Ярда», - выразили удивление в российском посольстве.

«Иными словами, опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы», - резюмировали дипломаты.

В среду, 11 апреля, британская полиция опубликовала заявление от имени Юлии Скрипаль. Дочь экс-полковника ГРУ подтвердила, что ее выписали из больницы. Вместе с тем она отметила, что все еще страдает от действия примененного против нее отравляющего нервно-паралитического вещества. Сергей Скрипаль серьезно болен и остается в больнице, сообщила также его дочь.

Кроме того, дочь Скрипаля подтвердила, что посольство РФ в Британии предложило ей любую возможную помощь. Но пока девушка не хочет ей воспользоваться. «В настоящий момент я не хочу воспользоваться их услугами, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться», - говорится в заявлении от ее имени.

Дочь экс-полковника ГРУ выразила надежду, что даст полное интервью для СМИ, как только ее здоровье окрепнет. При этом девушка отметила, что ее самочувствие постепенно улучшается, но она еще недостаточно «сильна». Дочь Скрипаля попросила, чтобы никто не выступал от ее имени или от имени ее отца.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу более месяца назад после того, как 4 марта их обнаружили без сознания на скамейке в Солсбери. Они оба были в коме.

Однако в конце марта Юлия пришла в сознание и начала разговаривать. В конце прошлой недели врачи Salisbury District Hospital сообщали, что пошел на поправку и ее отец.