Четверг, 12 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

В Китае взорвался грузовик: семь погибших

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В Китае семь человек погибли и 13 пострадали в результате взрыва грузовика, перевозившего взрывчатые вещества в провинции Шэньси. Об этом сообщает агентство Синьхуа в четверг, 12 апреля.

Отмечается, что грузовик принадлежал химической компании Хуатун. Он перевозил 5,28 тонны эмульсионной взрывчатки и направлялся на склад взрывчатых веществ.

Взрыв внезапно прогремел в тот момент, когда грузовик парковался возле склада для разгрузки,

который принадлежит компании Сяншэн и находится рядом с деревней Пусадянь.

Причины взрыва сейчас устанавливаются.

Накануне в российском Санкт-Петербурге на судостроительном заводе Алмаз произошел взрыв на корабле, в результате которого погиб один человек и еще 11 человек пострадали.

0 Комментарии