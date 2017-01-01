В Эстонии осудили агента, работавшего на спецслужбы России

Гражданин Эстонии Илья Тихановский, который работал на спецслужбы РФ, в апреле приговорен судом в порядке согласительного производства к четырем годам тюремного заключения. Об этом сказал на пресс-конференции в Таллине генеральный директор Полиции безопасности Эстонии (КАПО) Алнольд Синисалу, сообщает Интерфакс в четверг, 12 апреля.

По его словам, приговор еще не вступил в силу.

В ежегоднике КАПО за 2017 год, который в четверг представил глава ведомства, отмечается, что Тихановский был задержан 10 декабря прошлого года.

Ему предъявлено обвинение по статье пенитенциарного кодекса, касающейся создания или поддержания контактов с иностранным государством, организацией иностранного государства или лицом, выполняющим обязанности иностранного государства в целях измены своему государству.

Согласно обвинению, Тихановский по заданию российских спецслужб собирал информацию о государственной обороне и деятельности жизненно важных государственных объектов и выполнял иные поручения.

Как отмечается в ежегоднике, случай с Тихановским, а также задержание в начале прошлого года агента Артема Зинченко свидетельствует, что разведывательная деятельность России в отношении Эстонии в последние годы стала более интенсивной, чем прежде.

Напомним, проживавший в Эстонии гражданин России Зинченко был задержан КАПО в январе 2017 года и приговорен к пяти годам тюремного заключения. По данным КАПО, он был завербован российскими спецслужбами и после переезда в Эстонию в 2013 году занимался разведывательной деятельностью.

В феврале нынешнего года Зинченко обменяли на эстонского предпринимателя Райво Суси, приговоренного в России за шпионаж на 12 лет.