В МВД РФ опровергли приказ о запрете полицейским посещать McDonald's и изменять женам

Накануне в соцсетях получило распространение фото некоего циркуляра за подписью начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю - документом с 1 июня 2018 года кубанским полицейским якобы запрещаются почти все «радости жизни». Пресс-служба ведомства подлинность документа уже опровергла.

Согласно тесту «циркуляра», с первого дня лета сотрудникам полиции региона «строго воспрещается»: посещать увеселительные заведения (кинотеатры, рестораны, ночные клубы и т.п.); заведения общепита (McDonald's, «Шоколадница» и т.п.); носить короткие шорты и мини-юбки, открытые купальники и плавки с «вульгарными округлениями»; передвигаться в форменной одежде в общественном транспорте «в положении сидя»; улыбаться, хмуриться, выражаться нецензурно и не по литературным нормам русского языка; нарушать «общепринятые принципы семейного права» - изменять, бить супругов и наказывать детей.

Несмотря на явную ироничность формулировок, в соцсетях засомневались - фальшивка это или все-таки подлинный документ. В итоге полиции пришлось давать официальный комментарий.

«Распространяемый в Сети документ, якобы подписанный начальником ГУ МВД России по Краснодарскому краю и накладывающий ограничения на сотрудников органов внутренних дел, является вымыслом», - цитирует «Российская газета» официальную информацию пресс-службы ведомства от 12 апреля.

В пользу того, что это слегка запоздалый «первоапрельский» розыгрыш, говорит также ошибка в фамилии начальника полиции - настоящего генерала зовут В. Н. Винецкий, а не В. Н. Венецкий, как указано в псевдоприказе, отмечают пользователи.