Трамп сделал в Twitter новое заявление о бомбежке Сирии

«Я никогда не говорил, когда будет произведен удар по Сирии. Это может быть очень скоро или совсем не скоро! В любом случае, при моей администрации Соединенные Штаты проделали огромную работу в деле избавления региона от ИГИЛ*. Где же наше «Спасибо, Америка»?»

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2018 г.

Американский лидер уже второй день подряд делает заявления о сирийском кризисе в Twitter. Вчера, 11 апреля, он сначала пообещал России ударить по Сирии «новыми, умными» ракетами, но уже через 40 минут предложил мир и помощь с экономикой.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая времена холодной войны. Для этого нет никакой причины. Россия нуждается в нашей помощи ради своей экономики - это было бы очень легко сделать. Нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?»





Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

В Кремле на это ответили, что не хотят участвовать в «твиттер-дипломатии».