В Греции разбился истребитель Mirage 2000-5, в результате крушения погиб пилот. Об жэтом в четверг, 12 апреля, сообщает министр обороны Греции Панос Камменос в Twitter.

Он сообщил, что истребитель ВВС разбился в Эгейском море у острова Скирос.

«Греческий пилот среди героев пантеона. Он погиб ради веры и воевал за защиту нашего национального суверенитета и территориальной целостности. Родина скорбит», - написал он.

По данным греческих ВВС, самолет упал в девяти милях к северо-востоку от острова в районе центрального Эгейского моря.

Греческие СМИ сообщают, что самолет был одним из двух греческих истребителей, которые сегодня поднялись для перехвата турецких истребителей в Эгейском регионе, которые якобы вторглись в воздушное пространство Греции.

В то же время СМИ отмечают, что нет данных о том, что самолет мог разбиться в результате боевых действий с турецким самолетом.

Вооруженные силы Турции уже заявили, что их истребителей не было рядом с местом аварии в то время, сообщает турецкое издание Milliyet.