В РФ автобус с детьми столкнулся с автомобилем; известно об одном погибшем

Один человек погиб, от семи до 15 детей, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения автобуса и легкого автомобиля в Подмосковье, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. ДТП произошло около 16:00 на 61-м километре трассы А107 (Московское малое кольцо), вблизи населенного пункта Царево.

Автомобиль ВАЗ столкнулся с автобусом Volvo, перевозившим детей из Ногинска в Клин, сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. По данным источника ТАСС в экстренных службах, в автобусе находилось 54 человека, в том числе 40 детей.

«В результате лобового столкновения перевозившего детей экскурсионного автобуса и легкового автомобиля 15 детей обратились за медицинской помощью, водитель легкового автомобиля погиб на месте», - сказал собеседник агентства. Источник РИА «Новости» в экстренных службах Московской области сообщает о шести пострадавших, пятеро из которых дети.



Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что в ДТП пострадали семеро детей. «По нашим данным, в автобусе было 50 детей, они ехали с экскурсией. Водитель легкового автомобиля выскочил на «встречку«. По предварительным данным, семь детей пострадали», - сказала омбудсмен. Степень тяжести травм у пострадавших уточняется.



Очевидцы рассказали радиостанции «Говорит Москва», что автобус после столкновения съехал в кювет и опрокинулся. Проезжавшие мимо автомобилисты помогали детям выбраться из салона.