Навальный анонсировал общероссийскую акцию протеста перед инаугурацией Путина

Оппозиционный деятель Алексей Навальный, которого не допустили в качестве кандидата на мартовские выборы президента Рсссии, анонсировал на своем сайтепроведение общероссийской акции протеста под лозунгом «Путин нам не царь» 5 мая - за два дня инаугурации Владимира Путина, переизбранного на новый шестилетний срок.

По мнению Навального, Путин считает, что прошедшие выборы наделили его «царскими полномочиями», и «намеревается управлять Россией как личной собственностью в интересах своих, своей семьи и узкой правящей группы».

В связи с этим оппозиционер призывает миллионы россиян, которые не голосовали за Путина или проигнорировали выборы президента, выйти на улицы своих городов протестовать «против коррупции, установления монархии, неравенства, цензуры и беззакония», чтобы их «голос был услышан и принят во внимание».

Навальный сообщил, что он и его сторонники подадут заявки на проведение митингов 5 мая во многих городах. Юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил РБК, что подавать уведомление на согласование акции в Москве в мэрию нужно не раньше чем за 15 дней до ее проведения.

«Традиционно, скорее всего, подадим на Тверскую [улицу]. Вряд ли мы будем отступать от своих традиций. Тверская - шествие, митинг - Охотный Ряд», - добавил он.





