В РФ соцсетям грозит 50 млн штрафа за фейковые новости

Если соцсеть или мессенджер не реагирует на заявление пользователя об информации, что, по его мнению, разжигает национальную, расовую, религиозную и иную ненависть, пропагандирующую войну, то ресурс может быть оштрафован.

В России Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафе в 50 млн руб. для соцсетей за отказ удалять недостоверную информацию. Об этом следует из размещенных в системе обеспечения законодательного процесса данных.

В частности, указано, что владельцам соцсетей, суточная аудитория которых превышает 100 тыс. человек, предлагается ограничивать доступ к информации, разжигающей национальную, расовую, религиозную и иную ненависть, которая пропагандирует войну и другие подобные сведения по заявлению пользователя.

Если соцсеть или мессенджер не реагирует на заявление пользователя, говорится в законопроекте, то ресурс может быть оштрафован.

Также в случае принятия законопроекта зарубежные соцсети будут обязаны создать на территории страны свои представительства и устанавливать специальную программу по просьбе Роскомнадзора, регистрирующую число пользователей, и идентифицировать их через номера мобильных телефонов.

Законопроект был внесен депутатами от Единой России Сергеем Боярским и Андреем Альшевских в начале апреля. Он содержит более жесткие, чем в подобной инициативе от июля 2017 года, наказания. Внесение модифицированного законопроекта мотивировалось ситуацией вокруг информации о погибших в ТЦ в Кемерово в конце марта 2018 года.