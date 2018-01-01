Грузовик протаранил толпу в Барселоне

Грузовой автомобиль весом 3,5 тонны сбил шесть пешеходов и мотоциклиста в Барселоне. Пятерых доставили в больницу, сообщает в четверг, 12 апреля, испанское издание El Periódico.

Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает, они получили несерьезные травмы.

Машина остановилась только врезавшись в дерево. У фургона, вероятно, отказали тормоза, и водитель не справился с управлением.

7 апреля грузовик врезался в толпу людей в немецком городе Мюнстер. Пострадали около 20 человек, несколько из них находятся в критическом состоянии. Двое погибли. Водитель автомобиля покончил с собой.