Директор ЦРУ: несколько недель назад в Сирии погибли «пара сотен русских»

«Несколько недель назад русские встретили достойного противника. Пара сотен русских были убиты», — сказал Помпео на слушаниях в Сенате, посвященных его выдвижению на пост госсекретаря США.

Помпео упомянул это как пример действий администрации США, направленных на сдерживание России, наряду с высылкой 60 дипломатов. Он отвечал на вопрос о том, собирается ли Белый дом усилить антироссийские санкции.

Майк Помпео имел в виду, по всей видимости, бой в окрестностях Дейр-Эз-Зора в ночь на 8 февраля, в котором, по данным СМИ, могли погибнуть и пострадать десятки или сотни российских наемников. Ранее США официально не признавали, что среди погибших есть россияне.

"The Trump administration announced a nuclear posture review that has put Russia on notice that we are going to recapitalize our deterrent force. In Syria, a handful of weeks ago, the Russians met their match. A couple hundred Russians were killed." -#Pompeo pic.twitter.com/V8IFBSKjTg— Nick Short 🇺🇸 (@PoliticalShort) 12 апреля 2018 г.