СМИ назвали возможные цели удара США в Сирии

В случае принятия руководством США решения о нанесении удара по Сирии целями американцев станут восемь объектов сирийского правительства.

США рассматривают в качестве целей для ударов в Сирии восемь объектов. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Среди указанных целей два сирийских аэродрома, один исследовательский центр и фабрика, потенциально имеющая отношение к производству химического оружия.

Источник также сообщил, что сирийское командование перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются российские ВКС, рассчитывая на то, что США не станут наносить удары по российским объектам.

Напомним, на прошлой неделе недели Запад обвинил Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.