Лондон согласен с необходимостью ответа на химатаку Дамаска

Премьер Великобритании Тереза Мэй договорилась с президентом США Дональдом Трампом о необходимости принять меры против режима Башара Асада.

Премьер Великобритании Тереза Мэй согласна с президентом США Дональдом Трампом о необходимости международных мер для ответа Сирии на применение химического оружия. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщила пресс-служба главы британского правительства.

Лидеры США и Великобритании по телефону договорились продолжать тесно сотрудничать при подготовке международного ответа режиму Башара Асада.

Британское правительство в ходе экстренного заседания в четверг, 12 апреля, также постановило, что необходимо отреагировать на предполагаемую химатаку в городе Дума и не допустить дальнейшего применения химоружия. О каких именно мерах идет речь, пока остается неясным.

Белый дом пока не принял окончательного решения по ответу США режиму Башара Асада и о возможном ударе по Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс после встречи Трампа с Советом нацбезопасности США 12 апреля.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя не исключил сценария войны между РФ и США в случае удара по Сирии. Россия призвала провести заседание Совбеза ООН в пятницу, 13 апреля.