Евросоюз решил допросить Цукерберга

Основателя и владельца социальной сети Facebook Марка Цукерберга собираются допросить в Европейском Союзе, вслед за американским сенатом.

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни намерен в понедельник, 16 апреля, отправить письмо основателю Facebook Марку Цукербергу с требованием дать показания в связи с повышенной обеспокоенностью в отношении конфиденциальности в социальной сети, сообщает The Washington Post.

«Слушания по Facebook показывают, что по-прежнему остается озабоченность касательно соблюдения строгих стандартов конфиденциальности данных ЕС. Мы уверены, что господин Цукерберг также будет готов ответить на наши вопросы, показывая, что он в равной степени привержен ответственности перед европейскими гражданами», – заявил Таяни.

В Facebook пока не ответили на запрос о намерении допросить главу компании в Европейском Союзе.

Напомним, Facebook оказался в центре скандала после того как СМИ провели расследование о незаконном использовании личных данных пользователей соцсети.

В незаконном получении и использовании 50 миллионов пользователей соцсети обвиняют компанию Cambridge Analytica, которая в 2016 году сотрудничала со штабом президента США Дональда Трампа.