Москва не исключает вероятность вооруженного противостояния между РФ и США

Представитель РФ при ООН Василий Небензя в четверг (12 апреля) на заседании Совета Безопасности ООН подчеркнул, что не исключает вероятность прямого вооруженного противостояния между Россией и Соединенными Штатами.

Дипломат подчеркнул, что «немедленный приоритет - это отвести угрозу возникновения войны». Отвечая на уточняющий вопрос о том, идет ли речь о войне между Россией и США, он заявил: «К сожалению, мы не можем ничего исключать, потому что мы видели сообщения из Вашингтона, они были очень воинственными».

При этом Небензя назвал невообразимым сценарий, при котором США нанесут удары по целям в Сирии, где находятся российские войска.

Россия и Сирия будут совместно обеспечивать безопасность экспертов Организации по запрещению химического оружия, которым поручено проверить сообщения об атаке в городе Дума под Дамаском, добавил Василий Небензя.

По его словам, Москва сделает все возможное, чтобы помочь в расследовании предполагаемого инцидента. «Сирийские власти сказали, что они откроют для них все двери, они готовы принять их и предоставить им необходимую помощь. Мы сказали, что совместно обеспечим их безопасность», - отметил дипломат.

«Мы в ближайшее время попросим Совет Безопасности созвать открытое заседание с участием генерального секретаря ООН, чтобы обсудить эту тему», - сказал В. Небензя.

«Мы действительно находимся в очень опасной ситуации, в ситуации эскалации напряженности, в ситуации, последствия которой непредсказуемы. Мы не знаем, как она будет развиваться, - сказал постпред РФ. - Мы рассчитываем на то, что наши американские партнеры проявят разум и сдержанность и воздержатся вообще от силовых акций».