Большинство россиян считают политику РФ миролюбивой

В Российской Федерации всего 15% людей, которые принимали участие в опросе, считают, что проводимая их страной политика увеличивает риск военного столкновения.

Более половины россиян считают, что политика России в последнее время способствует снижению риска масштабной войны со странами НАТО. Об этом свидетельствуют данные из опроса фонда Общественное мнение, сообщает в пятницу, 13 апреля, РИА Новости.

В частности, всего 15% опрошенных заявили, что проводимая политика увеличивает риск военного столкновения, в то время, как 53% считают, что политика РФ в последнее время способствует снижению риска масштабной войны со странами НАТО. Еще 32% затруднились ответить на вопрос.

Среди тех, кто считает, что политика России способствует снижению риска войны со странами НАТО, 17% считают, что Россия проводит миролюбивую политику, стремится решать все вопросы дипломатическим путем, 9% отметили, что Россия демонстрирует военную мощь, укрепляет свою обороноспособность, 8% респондентов подчеркнули, что авторитет российского президента Владимира Путина и его действия уменьшают риск войны.

Также 47% россиян считают, что реальная угроза масштабной войны между Россией и странами НАТО существует, противоположного мнения придерживаются 39%, затруднились ответить 14%

Кроме того, 38% опрошенных считают, что вероятность масштабной войны между Россией и странами НАТО сейчас выше, чем была в 70-е годы прошлого века, во времена правления Леонида Брежнева, 17% уверены, что сейчас эта вероятность ниже, 12% отметили, что она остается на том же уровне, 34% затруднились ответить.

В опросе, который проходил с 7 по 8 апреля, приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктов 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента.