В этом году на ремонт грунтовых дорог будет выделен крупнейший объем средств

В этом году на ремонт грунтовых дорог планируется выделить крупнейшие в истории Латвии инвестиции - 30 млн евро, сообщил на ежегодной конференции дорожной отрасли «Будущее государственной дорожной сети: возможности и вызовы» министр сообщения Улдис Аугулис.

Он напомнил, что общее государственное финансирование автодорог в этом году составляет 307 млн евро, в том числе 183 млн евро - средства государственного бюджета, 124 млн евро - финансирование из фондов ЕС. Крупные инвестиции планируются именно в ремонт грунтовых дорог, которые из-за недостаточных инвестиций находятся в очень плохом состоянии.

По словам министра, на выделенные 30 млн евро будет отремонтировано 400 км дорог местного значения.

Аугулис отметил, что состояние главных государственных автомобильных дорог в последние годы улучшается, но растет и интенсивность движения. «Я уверен, что в ближайшие годы мы сможем навести порядок на всех главных государственных дорогах», - сказал глава Минсообщения.