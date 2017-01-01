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Названы победители конкурса World Press Photo

Korrespondent.net
  • Фото
  • Фото
Фото: HANDOUT / REUTERS

В Амстердаме был назван победитель престижного международного конкурса World Press Photо. Лучшим в этом году был признан снимок венесуэльского фотографа Рональдо Шемидта. Он запечатлел протестующего, охваченного огнем после столкновения с полицией. Об этом отмечается на официальном сайте конкурса.

На фотографии Шемидта запечатлен митинг против Николаса Мадуро. Демонстрант - 28-летний Хосе Виктор Саласар Балса - бежит в противогазе, охваченный огнем. Снимок был сделан 3 мая 2017 года в Каракасе.

«Это классическая фотография, но она имеет удивительные энергию и динамику. Цвета, движение, композиция ... У меня это вызывает очень сильные эмоции», - прокомментировала выбор победителя председатель жюри Магдалена Херрейра.

Победитель всего конкурса выбирался из шорт-листа, включавшего шесть фотографий.

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