Генсек ООН объявил о возвращении времен холодной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления перед членами Совета Безопасности международной организации констатировал возвращение времен холодной войны. По его словам, Ближний Восток находится в состоянии хаоса, а обстановка в регионе «накалена до предела».

«Мы видим разнообразие линий раскола. Во-первых, это память о холодной войне. Но если быть точным, это больше чем просто память. Холодная война вернулась. Механизмы и меры предосторожности для сдерживания рисков эскалации, что существовали в прошлом, кажется, больше не имеются в наличии», - уточнил генсек.

По мнению Гутерриша, ситуация в Сирии представляет самую серьезную угрозу миру и международной безопасности. Именно в этой стране идут боевые действия, в которых участвуют разные страны, оппозиционные группировки, ополченцы, иностранные наемники и террористические организации, отметил он.

Генсек ООН акцентировал внимание членов Совбеза на том, что в настоящее время самую большую угрозу мировому сообществу представляет дальнейшая эскалация напряженности на Ближнем Востоке и возможный выход ситуации из-под контроля. «Предотвратить это - наша общая обязанность», - резюмировал Гуттериш.

Отметим, что на днях президент Дональд Трамп в одном из своих твитов заявил о том, что отношения США и России «сейчас хуже, чем когда-либо, включая времена холодной войны». «Для этого нет никакой причины. Россия нуждается в нашей помощи ради своей экономики - это было бы очень легко сделать. Нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?» - задался вопросом он.

В марте этого года президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC подчеркнул, что выход США из договора по ПРО является началом гонки вооружений между двумя странами. При этом он назвал «пропагандой» заявления Вашингтона о начале холодной войны. «Я думаю, что те, кто говорят, что началась новая холодная война, в действительности не аналитики, они занимаются пропагандой», - пояснил Путин.

В последнее время отношения Запада и России обострились из-за ситуации в Сирии. После того, как ряд сирийских неправительственных организаций, включая «Белые каски», сообщили о применении химического оружия в Думе, западные страны возложили ответственность за произошедшее на Башара Асада и Россию.

В Москве, в свою очередь, настаивают на том, что «химическая атака» является провокацией Запада, в частности, Великобритании. При этом российские власти уже предупреждали США, что в случае ракетного удара по позициям правительственных сил Асада, Россия нанесет ответный удар.