Создатель яда «Новичок» объяснил, почему выздоровели Скрипали

Известный как один из создателей нервно-паралитического яда «Новичок» советский химик Вил Мирзаянов рассказал об «ахиллесовой пяте» вещества. По его словам, «Новичок» обладает высокой гидроуязвимостью - он теряет свойства при соприкосновении с водой.

Как заявил химик в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM», в день отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери было туманно, и воздух был влажным. Он также отметил, что вещество начало реагировать в контакте с водой уже после того, как ядовитое желе нанесли на дверную ручку в ресторане, где обедала семья.

«Они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала», - уверен Вил Мирзаянов.

Специалист добавил, что нервно-паралитическое вещество можно изготовить только в специальной лаборатории, а дилетанту сделать это не под силу.

Ранее TopNews писал о том, что британские СМИ назвали имя предполагаемого отравителя Сергея и Юлии Скрипалей.