Минобороны РФ обвинило Великобританию в провокации и постановочных съемках химатаки

Министерство обороны РФ обвинило Великобританию в организации провокации с «химической атакой» в сирийской Думе (Восточная Гута). В то время как западные страны готовятся к военной операции против режима Башара Асада, которого они винят в применении химоружия, в Москве ставят под сомнение сам факт массового отравления людей.

«Нам достоверно известно, что с 3-го по 6 апреля на представителей так называемых «Белых касок» оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации», - приводит слова официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова официальный сайт ведомства.

По версии Минобороны РФ, "Белым каскам" якобы было отдано распоряжение замаскировать серию артобстрелов со стороны боевиков под химатаку. "Белым каскам" указывалось, что именно с 3-го по 6 апреля боевиками "Джейш аль-Ислам" будет проведена серия мощных артиллерийских обстрелов Дамаска. Это вызовет ответную реакцию правительственных войск, которой белокасочники должны будут воспользоваться для осуществления провокации с якобы химическим оружием", - продолжил он.

По словам Конашенкова, в Минобороны располагают и другими доказательствами, «которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации».

Генерал-майор также подчеркнул, что целью этой провокации является попытка ввести в заблуждение мировое сообщество и «спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии».

Конашенков добавил, что в адрес легитимного руководства Сирии со стороны США и других западных стран продолжаются «огульные и голословные обвинения» в применении химоружия против мирного населения. Однако Запад до сих пор не предоставил никаких доказательств, отметил генерал-майор.

Российские военные поговорили с сирийцами, участвовавшими в постановочных съемках в Думе

Официальный представитель Минобороны РФ также объявил о том, что российским военным удалось пообщаться с сирийцами, которые непосредственно участвовали в постановочных съемках, якобы проводившихся в Думе. Речь идет о двух местных жителях, которые не скрывают свои имена. Они имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи больницы в Думе.

По их словам, все доставленные в больницу «пострадавшие» не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами. «Во время оказания им первой медицинской помощи в помещение госпиталя вбежали неизвестные люди, некоторые из них были с видеокамерами. Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами», - пересказал слова сирийцев Конашенков.

«Пациенты, находившиеся в отделении скорой помощи, и их родственники в панике начали обливать друг друга водой. После того как все это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись», - добавил он.

Генерал-майор подчеркнул, что ранее российские власти неоднократно на всех уровнях предупреждали о готовящихся в Восточной Гуте провокациях боевиков якобы с применением химоружия против мирного населения.

11 апреля президент США Дональ Трамп написал в своем Twitter, что России нужно готовиться к американской ракетной атаке по Сирии. За два дня до этого он сообщил, что в течение 48 часов примет решение об ответе США на предполагаемую химатаку в Думе, в результате которой, по данным правозащитников, погибли десятки человек.

США обвинили в инциденте сирийский режим Башара Асада, а также заявили о причастности России к химатаке. Готовность поддержать США в проведении военной операции в Сирии выразили Франция и Великобритания.

О том, что 7 апреля в Восточной Гуте было применено химическое оружие, сообщил ряд сирийских неправительственных организаций, в том числе «Белые каски». По их данным, в ходе атаки погибли десятки мирных жителей. Всемирная организация здравоохранения сообщила об обнаружении симптомов отравления химическими веществами у 500 человек, еще более 70 человек, укрывавшихся в подвалах, погибли.