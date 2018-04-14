США, Великобритания и Франция начали обстрел Сирии

Соединенные Штаты вместе с Францией и Великобританией в ночь на субботу, 14 апреля, начали военную операцию против Сирии. Об этом, как сообщает агентство Reuters, президент США Дональд Трамп объявил во время телевизионного обращения к нации из Белого дома. Вскоре об ударах по Сирии объявили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. В настоящее время осуществляется совместная операция с Вооруженными силами Франции и Соединенного Королевства», - цитирует главу государства ТАСС.

Трамп подчеркнул, что удары наносятся по объектам, связанным с химическим оружием, принадлежащим президенту Сирии Башару Асаду.

По его словам, недавний инцидент в городе Дума - это преступление, которое «мог совершить только монстр».

Американский лидер подчеркнул, что боевые действия против Сирии будут продолжаться до тех пор, пока режим Асада не прекратит использовать химическое оружие. Он также отметил, что сегодняшний обстрел Сирии - прямой результат неспособности России остановить распространение химоружия в этой стране. «Россия должна решить, продолжит ли она идти этим мрачным путем или примкнет к цивилизованным нациям», - заявил Трамп.

Между тем Reuters со ссылкой на очевидцев передает, что целая серия громких взрывов раздалась в столице Сирии Дамаске. По словам собеседника агентства, на востоке города виден огромный столб черного дыма.

Военный источник рассказал Reuters, что удары наносятся по многочисленным объектам по всей территории Сирии. В операции, в частности, используются ракеты «Томагавк», которые уже применялись Соединенными Штатами в апреле прошлого года во время обстрела военной базы сирийских войск.

По предварительной информации, плотному обстрелу подвергся квартал Дамаска Барзе, где располагаются крупные научно-исследовательские центры.

По данным западных СМИ, мишенями ударов США и их союзников стали военные базы в Дамаске и исследовательский центр. При этом Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что сирийские власти еще несколько дней назад вывели всех людей с этих объектов.

ТАСС сообщает, что в Госдепартаменте США отказались отвечать на вопрос, уведомили ли американские власти Россию о начале операции. «Мы отсылаем вас к обращению, с которым только что выступил президент», - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, ситуация вокруг Сирии резко обострилась после того, как правозащитные организации сообщили о химической атаке, проведенной 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте, в которой Запад обвинил режим Башара Асада.

В минувший понедельник Трамп пригрозил принять военные меры против властей Сирии в связи с предполагаемым применением отравляющих веществ в Думе. Американский лидер пообещал в течение 48 часов определиться с ответом США на химатаку, унесшую, по данным источников, жизни не менее 60 человек. Он отметил, что ответственность за инцидент несет режим Башара Асада и его союзники - Россия и Иран.

Накануне стало известно, что Трамп настаивал на масштабной операции, которая бы стала наказанием не только для сирийского режима, но и для покровителей Асада - России и Ирана. О каких конкретно мерах могла идти речь, неизвестно. СМИ сообщали, что военные советники американского президента настаивали на «ограниченных» ударах, чтобы не довести дело до прямой конфронтации с Кремлем.



