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СК: двери запасного выхода из кинозала в «Зимней вишне» стянули тросом

NEWSru.com
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ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово | Фото: REUTERS/Scanpix

Двери запасного выхода из кинозала в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово стянули тросиком. Это помешало эвакуации, в зале погибли десятки людей, сообщил Следственный комитет.

В субботнем заявлении СК сказано, что специалисты экспертного центра МЧС из Санкт-Петербурга завершили работу на месте пожара в кемеровском ТРЦ и приступили к исследованию полученных материалов в специальных лабораториях.

Установлены два важных обстоятельства.

Во-первых, «ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком». «Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену черного дыма», - цитирует сообщение ТАСС. Решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым, принял один из погибших, обладавший навыками противопожарной подготовки.

Во-вторых, следствием установлены "высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". Их имена и должности не названы.

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