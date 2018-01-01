СМИ: в горах «потерялся» вертолет с президентом Таджикистана на борту

В Варзобском ущелье Таджикистана на три часа «потерялся» вертолет, на борту которого находился президент страны Эмомали Рахмон.

Как стало известно изданию Sputnik Таджикистан, все случилось 28 марта 2018 года, когда лидер страны следовал на празднование Навруза в Пенджикент, но не прибыл место к ожидаемому времени. Позднее оказалось, что пилот винтокрылой машины решил совершить незапланированную посадку в связи с плохими погодными условиями.

По словам свидетеля инцидента журналиста издания Джумхурият, вертолет сел в неглубокую яму, предназначенную для обслуживания дороги. Он отметил, что на краю этой площадки стояли два маленьких старых домика, сделанных из глины и досок, в которых до сих пор живут дорожные рабочие.

«Местные жители быстро собрались вокруг вертолета, одна женщина принесла заблудившимся гостям пшеничную лепешку и чайник горячего чая», - поведал мужчина.

Спустя несколько часов Эмомали Рахмон уехал на машине главы Варзобского района.