Жители Дамаска вышли на улицы после ударов США, Британии и Франции по территории Сирии, передает RT.

Сирийцы устроили стихийный митинг с флагами страны. Они размахивают флагами и выкрикивают лозунги в поддержку сирийской армии, правительства и президента Башара Асада.

Жители Дамаска вышли на улицы в поддержку Асада FOTO: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела в Сирии есть пострадавшие.