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Меркель положительно оценила удары по Сирии

Korrespondent.net
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Фото: REUTERS/Scanpix

Военные действия были успешными и соразмерными, чтобы привлечь внимание международного сообщества к применению химоружия в Сирии, заявила канцлер Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель одобрила ракетные удары по Сирии, которые в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли США, Великобритания и Франция. Об этом сообщается в заявлении Меркель, распространенном пресс-службой правительства ФРГ.

По ее словам, военные действия были успешными и соразмерными.

«Мы поддерживаем то, что наши американские, британские и французские союзники как постоянные члены Совбеза ООН взяли на себя такую ответственность. Военные действия были успешными и соразмерными, чтобы привлечь внимание международного сообщества к применению химоружия в Сирии и избежать дальнейших нарушений со стороны сирийских властей», - говорится в заявлении.

Меркель подчеркнула, что цель этой операции - ослабить возможности сирийского режима осуществлять атаки с использованием химоружия.

Также она добавила, что Германия будет поддерживать все дипломатические шаги, направленные на противодействие нарушению Конвенции о запрещении химоружия.

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