НАТО созывает срочное заседание по Сирии

После встречи с послами США, Великобритании и Франции 14 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию.

НАТО в субботу, 14 апреля, проведет в Брюсселе срочное заседание при участии послов США, Великобритании и Франции, на котором обсудит авиудары по объектам в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба альянса.

Заседание будет транслироваться на сайте НАТО на английском и французском языках.

После встречи с послами генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию.