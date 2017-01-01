Facebook за год потратил 9 млн долларов на охрану и частные самолеты Цукерберга

Компания Facebook в 2017 году потратила 8,9 млн долларов на перелеты в частных самолетах и охрану главы компании Марка Цукерберга. Об этом пишет CNBC со ссылкой на документы Facebook, представленные в Комиссию по ценным бумагам США.

В 2016 году статья расходов на личную охрану Цукерберга обходилась компании в 4,9 млн долларов, а в 2017 — 7,3 млн долларов. Стоимость частных перелетов в 2017 году составила 1,5 долларов млн, поскольку большую часть времени Марк Цукерберг провел в США в поездках по штатам страны: он решил посетить все регионы, в которых еще не был. При этом Facebook оплачивает расходы на сопровождение его охраной, а также защиту его резиденций.

Представители компании считают необходимыми траты на защиту Цукерберга, поскольку его безопасность может быть под угрозы именно из-за его рабочих функций и должности.