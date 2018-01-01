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Трамп об ударах по Сирии: Выполненная миссия

korrespondent.net
Президент США Дональд Трамп | Фото: JIM LO SCALZO / EPA

Американский президент поблагодарил Великобританию за их мудрое решение и силу их военных. Он считает, что лучшего результата просто не могло быть.

США, Франция и Британия отлично справились с нанесением ракетных ударов по Сирии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в субботу, 14 апреля.

«Удар был выполнен отлично. Спасибо Франции и Британии за их мудрое решение и силу их замечательных военных. Мы не могли бы представить результата лучше. Миссия выполнена!», – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее стало известно, что американские власти заранее проинформировали РФ о ракетном ударе по Сирии. Об этом сказал посол США в России Джон Хантсман. По его словам, все атакованные цели однозначно являются частью незаконной программы химического оружия, развернутой в Сирии.

В свою очередь Россия заявила, что «худшие опасения опрадались» и пригрозила «последствиями».

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по целям в Сирии. Ракетные удары поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии. Погибших среди мирного населения нет, утверждают в Сирии.

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