Трамп об ударах по Сирии: Выполненная миссия

США, Франция и Британия отлично справились с нанесением ракетных ударов по Сирии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в субботу, 14 апреля.

«Удар был выполнен отлично. Спасибо Франции и Британии за их мудрое решение и силу их замечательных военных. Мы не могли бы представить результата лучше. Миссия выполнена!», – написал Трамп в своем Twitter.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 апреля 2018 г.