Пентагон отчитался по итогам удара по Сирии

Минобороны США отчиталось по итогам удара по объектам в Сирии. Как сообщил генерал Кеннет Маккензи, по трем целям были выпущены 105 ракет (что близко к оценкам российского Минобороны). Противодействие сирийской системы ПВО Маккензи назвал неэффективным и «угрожающим, скорее, самим сирийцам». Утром в субботу МО РФ утверждало, что благодаря закупленным еще в СССР системам сирийцы сбили более 70 ракет.

По его словам, США и их союзникам удалось избежать жертв среди мирных жителей во время нанесения ударов по Сирии. По крайней мере, Пентагону о жертвах на земле неизвестно.

Маккензи сообщил, что как минимум в одном из объектов хранились химикаты. «Мы выбрали цели тщательно, чтобы свести к минимуму угрозу мирному населению. Мы завершаем оценку нанесенного урона, однако первоначальные данные указывают на то, что мы выполнили военные задачи без существенных материальных помех со стороны Сирии», - цитирует генерала ТАСС.

Маккензи сообщил о продолжающихся контактах с военными из России. Он отметил, что «никакой координации или соглашения» с русскими до удара не было. Однако «механизм по предотвращению конфликтов постоянно работает последние месяцы и продолжает работать до и после удара на постоянной основе».

Пентагон объявил, что благодаря атаке «химическая программа Сирии отброшена назад на годы». Нанесенные по объектам инфраструктуры удары были «точными, исчерпывающими и эффективными». Все цели были поражены. Однако, как подчеркнул генерал, химическая программа Дамаска не ограничена тремя объектами.

Выступавшая вслед за ним официальный представитель Пентагона Дана Уайт не исключила, что сирийские власти сохранили возможности для производства химоружия и могут использовать его в будущем. «То, что произойдет дальше, зависит лишь от президента Сирии Башара Асада», - указала она.

Помимо этого, как передает NBC, Уайт заявила, что Россия уже начала «кампанию дезинформации», и за последние сутки активность российских интернет-троллей в соцсетях выросла на 2000%.

В ночь на субботу президент США Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, когда погибли десятки мирных жителей. Он выступил со специальным обращением к нации. Россию и Иран он назвал странами, «наиболее ответственными» за поддержку режима Асада. Вместе с США удары наносили Великобритания и Франция. По официальным данным Пентагона, были поражены три объекта, которые военные посчитали связанными с сирийской программой создания химического оружия. Это командный пункт, склады, а также научно-исследовательский институт.





