Лавров рассекретил результаты химической экспертизы по делу Скрипалей

При отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было использовано вещество BZ, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам министра, Москва получила эту информацию на условиях конфиденциальности из швейцарского центра, специалисты которого исследовали образцы вещества, поступившие им от Организации по запрещению химического оружия. Результаты экспертизы были направлены ими в ОЗХО в качестве собственного заключения.

«По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя», — процитировал Лавров выводы экспертов из Швейцарии.

Ссылаясь на результаты исследования, дипломат рассказал, что при применении этого вещества психотоксичный эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток. «Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось», — заключил министр.

ОЗХО в своем отчете по расследованию отравления Скрипалей подтвердила, что при покушении на них использовалось «токсичное химическое вещество высокой чистоты», однако его название и происхождение не было раскрыто. Эти сведения содержатся только в совершенно секретном докладе, предоставленном странам-участницам.

Британские власти утверждают, что перебежчик Скрипаль, его дочь Юлия и сержант полиции Николас Бейли были отравлены нервно-паралитическим газом семейства «Новичок», и возлагают на Россию вину за покушение. Москва на высшем уровне заверяет, что ни в СССР, ни в России вещество с таким названием никогда не разрабатывалось. Сами Скрипали пробыли несколько недель в коме, но в итоге пошли на поправку.

BZ представляет собой отравляющее вещество, вызывающее острый психоз, который проявляется, в частности, в потере ориентации, галлюцинациях, депрессии, амнестических расстройствах. BZ использовался американскими военными, но в конце прошлого столетия его промышленное производство было ликвидировано. Согласно открытым данным, тогда же США уничтожили все запасы этого вещества.