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Объявлена лучшая фотография года

rus.postimees.ee
Camera | Фото: REUTERS/Scanpix

Жюри международного конкурса World Press Photo (WPP) объявило главного победителя — лучшим снимком года стала работа фотографа из Венесуэлы Роналдо Шемидта. Об этом говорится на сайте конкурса, передает Лента.

На снимке — житель столицы Венесуэлы, Каракаса, охваченный огнем, бежит по улице в противогазе. Фотографу удалось запечатлеть момент, происходящий в самом эпицентре протестного движения: герой фотографии — 28-летний активист, убегающий от полицейских.

В день, когда был сделан снимок, в столице Венесуэлы в результате беспорядков пострадали несколько сотен человек.

Житель столицы Венесуэлы, Каракаса, охваченный огнем
Житель столицы Венесуэлы, Каракаса, охваченный огнем FOTO: REUTERS/Scanpix
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